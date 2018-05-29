Кремль сказал, как по-русски называется расследование Мюллера

Кремль надеется, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера когда-нибудь завершится, пока же это как «толочь воду в ступе», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть надежда, что оно когда-то завершится. По-русски это называется «толочь воду в ступе». Не знаю, есть ли эквивалент в английском языке этого выражения, но пока процесс напоминает именно это действие», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, 18 мая спецпрокурор США Роберт Мюллер передал суду в США секретный меморандум по «российскому делу».

Адвокат Дональда Трамп, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назвал срок, к которому Мюллер намерен завершить расследование касательно приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и «сговора» между Москвой и помощниками президента США.

По данным адвоката Трампа, Мюллер намерен завершить разбирательство к 1 сентября.