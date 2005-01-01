Адвокат Трампа назвал срок завершения следствия по «российскому делу»

Адвокат Дональда Трамп, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назвал срок, к которому спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен завершить расследование касательно приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и «сговора» между Москвой и помощниками президента США.

По данным адвоката Трампа, Мюллер намерен завершить разбирательство к 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Джулиани выразил опасение, что если расследование затянется, то создаст риск ненужного давления на американских избирателей, которым в ноябре предстоит голосовать на промежуточных выборах в Конгресс.

«Вы же не хотите очередного повторения выборов 2016 года, когда вы получаете противоречащие друг другу доклады и не знаете, как это повлияло на выборы», – приводит издание слова юриста, намекнувшего на скандал с использованием Хиллари Клинтон личной почты в служебных целях в бытность главой Госдепартамента США.

Джулиани рассказал, что информацией о предполагаемых сроках завершения разбирательства в отношении Трампа Мюллер поделился с ним около двух недель назад, когда обсуждал условия, при которых президент США может согласиться дать показания.

Напомним, в минувшую пятницу Мюллер передал суду в США секретный меморандум по «российскому делу».

Ранее бывший федеральный прокурор США по округу Колумбия Джозеф Дидженова рассказал, как Россия спутала планы Мюллера.