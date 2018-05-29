Администрацию Екатеринбурга атаковали роботы

Взгляд
29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 17:26  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему «нравственный метроном» ополчился на гей-кандидата

Пархоменко обвинил Красовского в эксплуатации темы гомофобииФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС, кадр из видео
Первого гей-кандидата в мэры Москвы Антона Красовского обвинили в эксплуатации темы нетрадиционной сексуальной ориентации. Журналист Сергей Пархоменко считает, что ВИЧ-положительный Красовский «строит свое благополучие» на «циничной, хладнокровной эксплуатации темы гомофобии и дискриминации ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом». Оппоненты Пархоменко нашли чем ответить «нравственному метроному гуманитарной сферы». Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Гуру из Сбербанка» выходит за границы привычного

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Петербургском международном экономическом форуме прошло несколько выступлений известного индийского гуру, который уже выступал перед менеджерами Сбербанка и пользуется большой популярностью в деловых кругах. Подробности...
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Я потерял свое богатство и стал жить лучше

Владимир Яковлев, журналист, издатель, медиаменеджер, основатель газеты «Коммерсант»
Главную тайну богатства я узнал не тогда, когда разбогател. А тогда, когда разорился. Разорился не в смысле «ах, я разорен», а реально – так, что к маме деньги ходил занимать. Подробности...
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России нельзя повторять ошибку СССР 1980-х и США 1990-х

Эдуард Биров, журналист
В «суперуказе» президента России упомянута необходимость укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Именно эта тема должна быть ключевой и сквозной для всех других задач. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Администрацию Екатеринбурга атаковали роботы

          29 мая 2018, 16:01

          Текст: Анна Инсарова

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          Администрация Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы из-за звонков с угрозами увольнения, произнесенных голосом робота.

          «В органах местного самоуправления зафиксировали несколько фактов банального телефонного хулиганства, когда поднявший трубку сотрудник слышит голос робота с угрозами увольнения», – говорится на странице мэрии в Facebook.

          В администрации считают, что эта «акция» похожа на «серию массовых звонков о лжеминировании административных зданий в прошлом году».

          Мэрия обратилась правоохранительные органы с требованием выявить организаторов акции и привлечь их к ответственности. «Не исключено, что расследование этого дела может помочь выйти на лжеминеров», – надеются чиновники.

          Анонимные звонки о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась 11 сентября 2017 года. В 170 городах были эвакуировали свыше 1 млн человек.

          Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что звонки осуществляют четыре гражданина России из-за рубежа, имеющие пособников на территории страны. Замглав МВД Игорь Зубов сообщал, что основная часть ложных сообщений была зафиксирована с территории Сирии.


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