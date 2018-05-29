Администрацию Екатеринбурга атаковали роботы

Администрация Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы из-за звонков с угрозами увольнения, произнесенных голосом робота.

«В органах местного самоуправления зафиксировали несколько фактов банального телефонного хулиганства, когда поднявший трубку сотрудник слышит голос робота с угрозами увольнения», – говорится на странице мэрии в Facebook.

В администрации считают, что эта «акция» похожа на «серию массовых звонков о лжеминировании административных зданий в прошлом году».

Мэрия обратилась правоохранительные органы с требованием выявить организаторов акции и привлечь их к ответственности. «Не исключено, что расследование этого дела может помочь выйти на лжеминеров», – надеются чиновники.

Анонимные звонки о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась 11 сентября 2017 года. В 170 городах были эвакуировали свыше 1 млн человек.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что звонки осуществляют четыре гражданина России из-за рубежа, имеющие пособников на территории страны. Замглав МВД Игорь Зубов сообщал, что основная часть ложных сообщений была зафиксирована с территории Сирии.