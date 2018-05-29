Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник повышался на 17 копеек – до 62,49 рубля, курс евро вырос на 4 копейки – до 72,44 рубля.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,2% – до 75,47 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».