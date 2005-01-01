«Мисс Татарстан» обвинила полицейских Казани в нападении

«Мисс Татарстан – 2006» Виктория Буянцева заявила, что потребует уголовной ответственности для сотрудников полиции Казани, безосновательно и грубо задержавших ее по подозрению в хранении запрещенных веществ.

Девушка гуляла с матерью по одной из улиц Казани, когда трое сотрудников полиции в жесткой манере задержали Буянцеву, доставили ее в отдел полиции, а когда выяснилось, что подозрения не имели никаких оснований, отпустили, пишет «Ридус».

«Я и слова-то такого до этого вечера не знала – «закладка». В отделе меня продержали около двух часов. И еще, пока я была в отделе, туда привели молодую девушку, задержанную за «закладки», и мне было сказано: вон, видишь, такая же молодая и красивая, а мы у нее наркоту нашли и у тебя найдем! Кошмар», – рассказала Буянцева.

Очевидцы задержания выложили в Сеть видео с инцидентом, а сама Буянцева выяснила имя одного из проводивших задержание полицейских (им оказался Бобов Сергей Александрович) и написала на него жалобу.

Затем прошла медосвидетельствование, которое подтвердило, что девушка была трезвой, а в медпункте были зафиксированы полученные при задержании травмы.

Буянцева также записала видеообращение, в котором рассказала, что один из трех проводивших задержание мужчин был пьян, и о желании добиться для всех троих уголовной ответственности.

В Управлении собственной безопасности казанской полиции, а также в местном подразделении СК по факту задержания и применения физической силы к Виктории Буянцевой начали доследственную проверку.