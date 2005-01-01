Заочно осужденная экс-премьер Таиланда получила британскую визу

Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, заочно приговоренная в своей стране к пяти годам тюрьмы, получила десятилетнюю визу в Великобритании, сообщили местные СМИ.

Как сообщает таиландская служба Би-би-си со ссылкой на источники, Чинават может «свободно въезжать и покидать Великобританию, но каждое пребывание на территории королевства не должно превышать шести месяцев», передает ТАСС.

Официальный представитель МИД Таиланда Бусади Сантипитакс заявила, что официальный Лондон не уведомлял Бангкок о таком решении.

«Мы узнали об этом из новостей, собственной информацией по этому вопросу не располагаем», – заявила Сантипитакс.



Она напомнила, что власти Таиланда аннулировали все паспорта, выданные на имя Чинават.



Напомним, в сентябре 2017 года экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, приговоренная у себя в стране к пяти годам тюрьмы, попросила Великобританию о политическом убежище.