НКО инвалидов-диабетиков в Саратове оштрафовали за отказ регистрироваться иноагентом

Фрунзенский райсуд Саратова признал НКО-иноагентом региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом, и оштрафовал на 300 тыс. рублей, сообщила пресс-секретарь инстанции Анастасия Тудакова.

«Сегодня рассмотрели дело, организация признана виновной по части первой статьи 19.34 КоАП России («Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», – прим. ВЗГЛЯД) и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей», – цитирует Тудакову РИА «Новости».

Как передает местное ИА «Свободные новости», эксперты, делавшие политологическое заключению по деятельности НКО, пришли к выводу, что, ставя под сомнение качество отечественного инсулина, общественники якобы приводят к подрыву авторитета органов госвласти и росту социального напряжения.

В декабре 2017 года прокуратура Фрунзенского района Саратова по обращению местного студента-активиста Никиты Смирнова провела проверку общественной организации инвалидов-диабетиков, и установила, что в 2014–2016 годах организация получила 645,5 тыс. рублей от нескольких российских дочерних предприятий зарубежных фармацевтических компаний. Средства были перечислены на организацию конференций, посвященных проблемам больных сахарным диабетом и на реализацию проекта «Летняя/Зимняя Диаспартакиада».

Представители организации не согласились с исковыми требованиями прокуратуры, обязавщей организацию зарегистрироваться как иноагент, отметив, что все компании, с которыми работала НКО относятся к социально ответственному бизнесу.

Член общественного совета при Минздраве России Николай Дронов просил суд прекратить производство по делу за отсутствием события административного правонарушения, указав, что в протоколе прокуратуры нет ни одного примера противоправной деятельности со стороны организации инваалидов-диабетиков.

«По роду деятельности Саратовская региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом, политической деятельностью не занимается, поэтому не имеет значения источник полученных денежных средств, а денежные средства расходовались на общественно-полезные цели», – подчеркнул Дронов.

Отметим, саратовская региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом, на протяжении многих лет помогала больным добиться положенных по закону лекарств, вела просветительскую работу и оказывала правовую помощь.