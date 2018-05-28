Третьяковка решила убрать алкоголь из кафе при музее

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что кафе при музее, где вандал повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван», продавало алкоголь, и его необходимо убирать.

«Как мы поняли сейчас, маленькие шкалики вина или коньяка были в кафе. Будем разговаривать с кафе, чтобы это убиралось», – сказала Трегулова, передает ТАСС.

Ранее Трегулова заявила, что нападение на полотно «Иван Грозный и его сын» Ильи Репина является страшным и пугающим событием.

Напомним, вечером в пятницу 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину, и повредил полотно. По собственному признанию, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После задержания мужчина признался, что его «накрыло» от 100 граммов водки, которые он выпил в буфете Третьяковки.

Картине нанесены серьезные повреждения. Причиненный ущерб оценивается в 500 тыс. рублей, однако, по мнению реставратора, есть часть картины, которую восстановить не удастся.