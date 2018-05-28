Водитель Hummer протаранил машину с детьми из-за сделанного ему замечания

Водитель Hummer специально несколько раз протаранил Land Rover Discovery, в котором находились дети, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

В Сети появился ролик, где водитель внедорожника Hummer несколько раз таранит припаркованный кроссовер. Судя по видео, в обеих машинах находились дети, но никто из них не пострадал.

Один из пешеходов утверждает, что за рулем внедорожника находился муниципальный депутат Пушкинского района, пишет 360tv.ru

В момент ДТП около автомобилей гуляют дети, и одна из свидетельниц просит их отойти, называя водителя желтого Hummer неадекватным человеком.

Судя по дальнейшему диалогу владельцев транспортных средств, женщина за рулем Land Rover Discovery сделала замечание водителю Hummer, но тот, судя по всему, воспринял ее слова как оскорбление, после чего и произошел инцидент. Спор водителей продолжился даже после прибытия сотрудников Госавтоинспекции.

За водителем Hummer числятся целых десять ДТП, пять из которых – наезд на другие машины. Причем семь аварий произошли за последние два месяца, сообщает Life Shot.