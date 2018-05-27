Якунин объяснил выбор Ельцина в пользу Путина

Экс-президент РЖД Владимир Якунин рассказал, какие причины побудили бывшего президента России Бориса Ельцина выбрать своим преемником Владимира Путина.

По его словам, в последний период президентства Ельцина элита «была заинтересована в стабильном переходе власти и в продолжении тех реформ, которые считались необходимыми», сообщает РБК.

Якунин заявил, опираясь на свою оценку событий 90-х, что Ельцин и его окружение поставили на Путина как «зарекомендовавшего себя в работе с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком».

«Путин как человек слова, человек который воспринял демократические и либеральные взгляды своего патрона и всячески его при в этом поддерживал, на мой взгляд, оказался в поле зрения людей принимающих решение», – заявил Якунин.

Экс-глава РЖД заявил, что это решение не связано с тем, что Путин раньше служил в КГБ, речь шла именно о его деятельности в Санкт-Петербурге, где он показал себя человеком «либерально-демократических взглядов», способным «воспринять новую идеологию» и продвигать ее.

Кроме того, Ельцин ценил «элементы патриотизма и государственничества» Путина, заявил Якунин.

Ранее Путин рассказал, что зарубежные страны видели в мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке возможного кандидата в президенты России, однако у того были сложности с окружением Ельцина.