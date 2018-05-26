Путин назвал фаворита ЧМ по футболу

Президент России Владимир Путин заявил, что считает одним из фаворитов ЧМ по футболу 2018 года сборную Испании.

Путин на встрече с представителями мировых СМИ заявил также, что главной целью является сделать ЧМ «праздником для всего мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство EFE.

«Думаю, мы этого добьемся», – добавил президент.

Сборная Испании сыграет в группе B с Португалией, Ираном и Марокко. Первая игра с Португалией состоится в Сочи 15 июня.

Ранее глава Минспорта Павел Колобков заявил, что Россия в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года полностью выполнила требования ФИФА.