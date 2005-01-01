Глава ОСК оценил перспективы появления у России АПЛ шестого поколения

Взгляд
26 мая, суббота  |  Последнее обновление — 06:52  |  vz.ru
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Для снятия претензий с Газпрома Европа выбрала особый момент

Европа больше не видит в Газпроме монополистаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Антимонопольное расследование, которое шесть лет вела Еврокомиссия против Газпрома, наконец-то закрыто. Российской компании угрожали гигантские, миллиардные штрафы, и вот теперь это позади. Почему ЕК сделала такой подарок России именно сейчас и что за это потребуется от Газпрома? Подробности...
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Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео уже второй раз в этом году встречался в Пхеньяне с Ким Чен ЫномФото: KCNA/Global Look Press
Самый ожидаемый саммит этого года не состоится – Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Срыв переговоров по самой разогретой за последний год теме – корейской ракетно-ядерной программе – не означает перехода к военному решению проблемы. Просто президент США исчерпал возможности для блефа и пиара на этом направлении, а устраивать встречу на равных ему категорически не хотелось. Подробности...
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С какого возраста стоит продавать алкоголь и призывать в армию

Через призыв в России проходят чуть более 10% мужчин призывного возрастаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о предстоящем продлении возраста детства до 30 лет получило логичное продолжение. Певица и член ОП Диана Гурцкая заявила о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя и табака, а также призыва на военную службу. У такого подхода есть как плюсы, так и минусы.  Подробности...
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Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...

У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Глава ОСК оценил перспективы появления у России АПЛ шестого поколения

             26 мая 2018, 05:31
          Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/
          Global Look Press
          Текст: Антон Никитин

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          Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился мнением о том, когда в России могут появиться атомные подлодки шестого поколения.

          По словам главы ОСК, АПЛ шестого поколения могут появиться у России «лет через 20», передает РИА «Новости».

          При этом он отметил, что пока что сложно сказать, что из себя будут представлять подлодки шестого поколения, так как подлодки пятого поколения будут настолько бесшумными, что сольются с шумом мирового океана, «и тогда будет не очень понятно, что такое подлодка шестого поколения»

          Отметим, сейчас на вооружение ВМФ России поступают АПЛ четвертого поколения проектов 955А «Борей» и 885 «Ясень». К началу 2018 года в состав ВМФ введены только три из восьми стратегических АПЛ проекта 955 «Борей» (штатный носитель МБР «Булава») и одна из семи многоцелевых субмарин проекта 885 «Ясень» (носитель крылатых ракет).

          Всего в состав флота планируется принять 14 стратегических подлодок проектов «Борей» и «Борей-А» и не менее семи многоцелевых субмарин проекта 885 «Ясень».


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