Глава ОСК оценил перспективы появления у России АПЛ шестого поколения

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился мнением о том, когда в России могут появиться атомные подлодки шестого поколения.

По словам главы ОСК, АПЛ шестого поколения могут появиться у России «лет через 20», передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что пока что сложно сказать, что из себя будут представлять подлодки шестого поколения, так как подлодки пятого поколения будут настолько бесшумными, что сольются с шумом мирового океана, «и тогда будет не очень понятно, что такое подлодка шестого поколения»

Отметим, сейчас на вооружение ВМФ России поступают АПЛ четвертого поколения проектов 955А «Борей» и 885 «Ясень». К началу 2018 года в состав ВМФ введены только три из восьми стратегических АПЛ проекта 955 «Борей» (штатный носитель МБР «Булава») и одна из семи многоцелевых субмарин проекта 885 «Ясень» (носитель крылатых ракет).

Всего в состав флота планируется принять 14 стратегических подлодок проектов «Борей» и «Борей-А» и не менее семи многоцелевых субмарин проекта 885 «Ясень».