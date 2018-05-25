Путин назвал оптимальную цену на нефть для России

Президент России Владимир Путин заявил, что цена на нефть в 60 долларов за баррель справедлива и устраивает Россию.

«Мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоносители и на нефть. Если бы вы меня спросили, какую цену мы считаем справедливой, я вот назвал – справедливой, несправедливой – но нас вполне устраивала цена в 60 долларов за баррель», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, что цена нефти в пределах 60 долларов за баррель вполне сбалансирована.



«Достаточная для того, чтобы прогнозировать необходимые в отрасль инвестиции и осуществлять их. Все, что свыше, может вызывать определенные проблемы для потребителей, в чем основные производители тоже не заинтересованы», – отметил президент.

Ранее в пятницу сообщалось, что цена барреля нефти Brent опустилась ниже 78,7 доллара. Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что существует риск падения цены на нефть до 50 долларов за баррель в ближайшие три года. Однако до этого Bloomberg сообщал, что на рынке появились признаки конца эпохи дешевой нефти.