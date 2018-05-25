Новый вид общественного транспорта появится в Москве

Современная канатная дорога может стать новым видом общественного транспорта в Москве уже к 2021 году, сообщила замера столицы Наталья Сергунина.

Сергунина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), уточнила, что проект создания новой воздушной трассы между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» предлагается реализовать на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), передает «Интерфакс».

Строительство нового транспортного объекта обойдется в 4 млрд рублей; канатная дорога после запуска станет собственностью города, а инвестор «сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет».

Отмечается, что финансовое участие Москвы не предусмотрено ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации.

Канатная дорога соединит два района, разделенные Химкинским водохранилищем, и сократит время поездки с 45 минут до семи. Прогнозируемый пассажиропоток – до 19 тыс. человек в сутки.

Предполагается, что новый вид транспорта будет интегрирован в единую транспортную сеть, оплатить проезд будет возможно картой «Тройка».

«Она (канатная дорога – прим. ВЗГЛЯД) поможет в решении проблемы транспортной разобщенности территории, загруженности общественного транспорта и формирования дорожно-уличной инфраструктуры без бюджетных затрат. Во-вторых, в случае успешной реализации проекта инвесторы – компания BPS International и Doppelmayr Seilbahnen GmbH – рассматривают возможность локализации производства компонентов канатных транспортных систем в Москве», – рассказал глава департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

Он добавил, что при реализации проекта будут использованы технологии, применяющиеся при строительстве канатных дорог в Альпах.