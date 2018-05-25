Сечин спрогнозировал новые рекорды цен на нефть

Политика санкций и ультиматумов на рынке углеводородов способна привести к сырьевому «суперциклу» и новым рекордам цен на нефть, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ-2018.

Сечин заявил, что «политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной «санкционной премии» в цене», потому не исключено, что через некоторое время «мы сможем говорить о санкционном сырьевом «суперцикле» и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды», передает РИА «Новости».

Он рассказал также, что в настоящее время правительство России и «Роснефть» прорабатывают «устойчивые решения», которые при росте мировых цен на нефть «позволят создать нормальные стимулы для развития нефтепереработки и нефтегазохимии».

Кроме того, по словам Сечина, дисбалансы в фискальном регулировании перерабатывающего сегмента по факту привел к несбалансированности.

«На примере «Роснефти» – EBITDA всего блока «даунстрим» – с доминирующей долей на внутреннем рынке нефтепродуктов, с 13-ю крупными НПЗ в России, с более чем триллионом рублей, инвестированных в модернизацию – в сегодняшних макроусловиях не превышает 7% от консолидированной EBITDA всей группы», – подчеркнул он.

Ранее в пятницу сообщалось, что цена барреля нефти Brent опустилась ниже 78,7 доллара.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что существует риск падения цены на нефть до 50 долларов за баррель в ближайшие три года. Однако до этого Bloomberg сообщал, что на рынке появились признаки конца эпохи дешевой нефти.