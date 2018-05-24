Названы сроки начала строительства второй очереди объектов для «Ангары» на Восточном

Строительство второй очереди объектов наземной космической инфраструктуры для запуска ракет-носителей «Ангара» на космодроме Восточный в Амурской области планируется начать в июне, сообщили в Роскосмосе.

«Работы по созданию второй очереди космодрома начнутся в июне 2018 года», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

Роскоcмос в середине мая получил положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме Восточный.

Напомним, в марте центр Хруничева приступил к изготовлению первой ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса для проведения запланированного на 2021 год пуска с космодрома Восточный.

В июне 2017 года глава Роскосмоса Игорь Комаров заявлял, что космодром Восточный, изначально строившийся только для гражданских запусков, решено использовать совместно с Минобороны.