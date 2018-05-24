На Украине разрушили памятник и украли бюст Черновола

Во дворе дома-музея одного из основателей «Народного руха Украины» Вячеслава Черновола в Черкасской области разрушен памятник политику, похитили бронзовый бюст, сообщил сын бывшего диссидента и героя Украины Тарас Черновол.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 мая селе Вильховец Звенигородского района.

Тарас Черновол рассказал УНИАН, что бюст спилили беспрепятственно, потому что музей не охраняется. «У вандалов не может быть ничего святого, их должны найти и осудить, на что очень надеюсь», – сказал он, добавив, что полиция «вроде расшевелилась» и начала искать вандалов.

Вячеслав Черновол погиб 25 марта 1999 года, когда его автомобиль врезался в «КамАЗ» с прицепом, который разворачивался посреди шоссе. В Народном рухе случившееся назвали политическим убийством.