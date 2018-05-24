Зять Трампа дал показания по «российскому делу»

Джаред Кушнер, старший советник и зять президента США Дональда Трампа, в апреле семь часов отвечал на вопросы команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, сообщают СМИ.

Кушнер рассказал о предвыборной кампании, передаче власти предыдущей администрацией США, а также об увольнении директора ФБР Джеймса Коми, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Адвокат Эбб Лоуэлл сообщил, что его клиент отвечал на вопросы о контактах с иностранцами и якобы имевшем место «сговоре» Трампа с Москвой. Лоуэлл подтвердил, что допрос не выходил за рамки тем, которых касается расследование.

Это уже вторая беседа Кушнера со следователями.

Кроме того, газета New York Times сообщила, что Кушнеру дали постоянный допуск к секретной государственной информации.