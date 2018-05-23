Разработчик российской спутниковой системы рассказал о ее неуязвимости

Гендиректор компании «Российские космические системы» (РКС) Андрей Тюлин заявил, что российскую спутниковую систему «Эфир» технически будет невозможно заблокировать за рубежом.

«Технически блокировка возможна в случае контроля над инфраструктурой, в первую очередь – наземной. «Эфир» проектируется таким образом, что основная наземная инфраструктура будет сосредоточена в России», – рассказал Тюлин, передает РИА «Новости».

Глава РКС отметил, что в современном обществе никому не позволено блокировать каналы передачи и распространения информации, даже если для этого есть технические средства.



«Уже сегодня любая блокировка крайне болезненно воспринимается не только обществом, но и другими странами и в определенных условиях может грозить серьезным конфликтом. Это никому не нужно», – подчеркнул Тюлин.

По его словам, с помощью новой спутниковой системы «Эфир» планируется обеспечить голосовую связь и доступ в интернет в удаленных регионах мира, мониторинг транспорта и беспилотников.



«Анализируя перспективы развития создаваемых нами современных сервисов на основе геоинформации и навигации и их интеграции в единую систему цифровой экономики страны, мы пришли к пониманию необходимости глобальной универсальной системы передачи данных, которая могла бы работать с компьютерами и смартфонами пользователей, передавать голосовую информацию и объединять в сеть приборы и датчики», – сказал глава РКС.

Он также заявил, что российская система «Эфир» будет идти вслед за американской SpaceX, не повторяя ее ошибок.

«Для нас, как и других компаний в мире, идеальная тактика на рынке перспективных универсальных спутниковых систем связи, используя гоночную терминологию, – слип-стрим, то есть держаться как можно ближе к лидеру, не повторять его ошибки и ждать подходящего момента на рынке», – пояснил Тюлин.

По его словам, холдинг РКС в первую очередь рассчитывает на государственных заказчиков. «На первом этапе мы надеемся получить крупного клиента в виде российского государства. Сотрудничество с органами власти в рамках проекта «цифровая экономика» позволит создать определенный фундамент и, что крайне важно, продемонстрировать на практике эффективность наших решений», – сказал он.



Тюлин подчеркнул, что в дальнейшем РКС планирует продвигаться на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

По его словам, система «Эфир» задействует беспилотные электросамолеты для раздачи интернета.

«Эфир» – не чисто спутниковая система. Речь идет о создании гибридной инфраструктуры с использованием спутников. Планируется задействовать сотовые сети, спутники связи и различные типы ретрансляторов - от геостационарных космических аппаратов до так называемых «атмосферных спутников»: беспилотных электросамолетов, способных месяцами летать в атмосфере на большой высоте», – заявил глава РКС.



По его мнению, гибридная система дешевле, эффективнее и устойчивее.

Тюлин также заявил, что инвесторами спутниковой системы «Эфир» могут стать российские IT-гиганты. «Среди потенциальных инвесторов, с которыми мы поддерживаем контакт и которые готовятся войти в проект, есть очень известные российские IT-компании», – отметил он.



В числе главных инвесторов рассматривается ВЭБ. «Сейчас нам важно максимально проработать все детали с якорным инвестором в лице ВЭБ. Как только он подключится к проекту, это будет зеленый свет для рынка», – сказал глава РКС.



Тюлин добавил, что систему «Эфир»планируется создать после 2027 года.

«Для определения точной конфигурации потребуется серия экспериментов и тестов, в том числе на орбите. Развернуть систему планируется после 2027 года, но это будет зависеть от финансирования и темпов отработки технических решений. Это очень сложная по своей архитектуре система, причем сами по себе спутники далеко не самая проблемная ее часть», – подчеркнул он.

По его мнению, не менее важно создать наземную инфраструктуру и огромное количество программного обеспечения и интегрировать все это в систему. «Это крайне сложная задача», – заключил Тюлин.



Компания РКС, входящая в корпорацию Роскосмос, во вторник представила проект новой российской спутниковой системы глобальной связи «Эфир». Согласно базовому варианту проектного облика, система должна состоять из 288 спутников на орбите высотой 870 км. Создание системы потребует инвестиций в 300 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскосмос собирается представить проект системы покрытия Земли высокоскоростным доступом в интернет, таким образом, в России может быть создан конкурент OneWeb Satellites и среднеорбитальной европейской системе O3b и также американской Starlink, принадлежащий SpaceX.