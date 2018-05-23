Разработчик российской спутниковой системы рассказал о ее неуязвимости

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23 мая, среда  |  Последнее обновление — 16:03  |  vz.ru
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Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

Россия придумала симметричный ответ на американские пошлиныФото: Fred Greaves/Reuters
Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт – причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия? Подробности...
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Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Роман Абрамович на улицах ЛондонаФото: Suzanne Plunkett/Reuters
Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае? Подробности...
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У авторов «туристической диверсии» могут появиться подражатели

Запрет Booking.com в России мог бы стать диверсией, от которой выиграли бы несколько частных туроператоров, но проиграли большинство граждан и бюджет страны в целомФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Министерство культуры и Ростуризм неожиданно оперативно открестились от предложения по запрету на территории России сервиса Booking.com. Однако сам факт появления подобной инициативы свидетельствует о большом соблазне превратить «антисанкции» в инструмент недобросовестной конкуренции. Подробности...
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Почему Япония не может выйти из-под опеки США

Во время одной из встреч с Владимиром Путиным экс-премьер Ёсиро Мори поинтересовался: ждать ли Японии спасения от России?Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
«Японию окружают страны с ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России?» – задался вопросом экс-премьер Японии Ёсиро Мори, давний друг Путина. Многие в Токио действительно не прочь если не обратиться к России «за спасением», то свести отношения с бывшим врагом к «хикивакэ» – ничьей. Есть ли шанс у Японии превратиться из «непотопляемого авианосца США» в независимую страну? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Республиканцы уже полгода требуют «расследовать деятельность следователей», но Трамп не предпринимал никаких действий, которые могли бы грозить инициаторам «русского дела» уголовным преследованием. Что же изменилось? Подробности...
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Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину и держать в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели. Подробности...
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      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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          Разработчик российской спутниковой системы рассказал о ее неуязвимости

          23 мая 2018, 15:41

          Текст: Алексей Ласнов

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          Гендиректор компании «Российские космические системы» (РКС) Андрей Тюлин заявил, что российскую спутниковую систему «Эфир» технически будет невозможно заблокировать за рубежом.

          «Технически блокировка возможна в случае контроля над инфраструктурой, в первую очередь – наземной. «Эфир» проектируется таким образом, что основная наземная инфраструктура будет сосредоточена в России», – рассказал Тюлин, передает РИА «Новости».

          Глава РКС отметил, что в современном обществе никому не позволено блокировать каналы передачи и распространения информации, даже если для этого есть технические средства.

          «Уже сегодня любая блокировка крайне болезненно воспринимается не только обществом, но и другими странами и в определенных условиях может грозить серьезным конфликтом. Это никому не нужно», – подчеркнул Тюлин.

          По его словам, с помощью новой спутниковой системы «Эфир» планируется обеспечить голосовую связь и доступ в интернет в удаленных регионах мира, мониторинг транспорта и беспилотников.

          «Анализируя перспективы развития создаваемых нами современных сервисов на основе геоинформации и навигации и их интеграции в единую систему цифровой экономики страны, мы пришли к пониманию необходимости глобальной универсальной системы передачи данных, которая могла бы работать с компьютерами и смартфонами пользователей, передавать голосовую информацию и объединять в сеть приборы и датчики», – сказал глава РКС.

          Он также заявил, что российская система «Эфир» будет идти вслед за американской SpaceX, не повторяя ее ошибок.

          «Для нас, как и других компаний в мире, идеальная тактика на рынке перспективных универсальных спутниковых систем связи, используя гоночную терминологию, – слип-стрим, то есть держаться как можно ближе к лидеру, не повторять его ошибки и ждать подходящего момента на рынке», – пояснил Тюлин.

          По его словам, холдинг РКС в первую очередь рассчитывает на государственных заказчиков. «На первом этапе мы надеемся получить крупного клиента в виде российского государства. Сотрудничество с органами власти в рамках проекта «цифровая экономика» позволит создать определенный фундамент и, что крайне важно, продемонстрировать на практике эффективность наших решений», – сказал он.

          Тюлин подчеркнул, что в дальнейшем РКС планирует продвигаться на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

          По его словам, система «Эфир» задействует беспилотные электросамолеты для раздачи интернета.

          «Эфир» – не чисто спутниковая система. Речь идет о создании гибридной инфраструктуры с использованием спутников. Планируется задействовать сотовые сети, спутники связи и различные типы ретрансляторов - от геостационарных космических аппаратов до так называемых «атмосферных спутников»: беспилотных электросамолетов, способных месяцами летать в атмосфере на большой высоте», – заявил глава РКС.

          По его мнению, гибридная система дешевле, эффективнее и устойчивее.

          Тюлин также заявил, что инвесторами спутниковой системы «Эфир» могут стать российские IT-гиганты. «Среди потенциальных инвесторов, с которыми мы поддерживаем контакт и которые готовятся войти в проект, есть очень известные российские IT-компании», – отметил он.

          В числе главных инвесторов рассматривается ВЭБ. «Сейчас нам важно максимально проработать все детали с якорным инвестором в лице ВЭБ. Как только он подключится к проекту, это будет зеленый свет для рынка», – сказал глава РКС.

          Тюлин добавил, что систему «Эфир»планируется создать после 2027 года.

          «Для определения точной конфигурации потребуется серия экспериментов и тестов, в том числе на орбите. Развернуть систему планируется после 2027 года, но это будет зависеть от финансирования и темпов отработки технических решений. Это очень сложная по своей архитектуре система, причем сами по себе спутники далеко не самая проблемная ее часть», – подчеркнул он.

          По его мнению, не менее важно создать наземную инфраструктуру и огромное количество программного обеспечения и интегрировать все это в систему. «Это крайне сложная задача», – заключил Тюлин.

          Компания РКС, входящая в корпорацию Роскосмос, во вторник представила проект новой российской спутниковой системы глобальной связи «Эфир». Согласно базовому варианту проектного облика, система должна состоять из 288 спутников на орбите высотой 870 км. Создание системы потребует инвестиций в 300 млрд рублей.

          Напомним, ранее сообщалось, что Роскосмос собирается представить проект системы покрытия Земли высокоскоростным доступом в интернет, таким образом, в России может быть создан конкурент OneWeb Satellites и среднеорбитальной европейской системе O3b и также американской Starlink, принадлежащий SpaceX.


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