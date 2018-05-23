Рубль снизился к доллару и евро

Рубль в начале дня снизился на 30 копеек к доллару и на 15 копеек к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.01 мск среды вырос на 30 копеек и составил 61,51 рубля, курс евро вырос на 15 копеек и составил 72,21 рубля, передает РИА «Новости».



Июльский фьючерс на нефть Brent снизился на 0,62% и составил 79,04 доллара за баррель.

