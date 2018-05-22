Ученые рассказали о затонувшем галеоне с сокровищами на 17 млрд долларов

Специалисты Массачусетского института океанографии рассказали о ходе исследования испанского галеона «Сан-Хосе», который перевозил золото, серебро и изумруды, но был потоплен в 1708 году у побережья современной Колумбии.

Хотя о находке сообщили еще в 2015 году, океанографы только сейчас раскрыли некоторые подробности. В частности, глава экспедиции Майк Перселл рассказал о сделанных с помощью глубоководного аппарата снимках, пишет «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

Снимки позволили идентифицировать корабль, который находится на глубине около 600 метров. Корабль покрывают придонные отложения, но на снимках хорошо видны пушки с декоративным литьем, которые были сделаны специально для этого галеона.

Колумбия объявила информацию о точном расположении корабля гостайной.

«Сан-Хосе» перевозил груз золота, серебра и изумрудов, оцениваемый в 17 млрд долларов в современном эквиваленте.

Напомним, президент Колумбии назвал находку самой ценной в истории человечества.