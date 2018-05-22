Отказ принять иск пользователей Telegram к ФСБ признан законным

Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты пользователей мессенджера Telegram на отказ принять их коллективный иск с просьбой признать незаконными действия ФСБ.

«Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу 35 пользователей мессенджера», – сообщили в суде, передает ТАСС.

Ранее Мещанский суд Москвы не стал принимать коллективный иск пользователей мессенджера Telegram с требованием признать незаконными действия ФСБ, которая настаивает на предоставлении ключей для доступа к чтению переписки.

Решение Таганского суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера в Мосгорсуде, который рассмотрит жалобу 14 июня.