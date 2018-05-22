В Мариинском театре произошло массовое отравление

Семь сотрудников Мариинского театра доставлены с отравлением в Боткинскую больницу в Петербурге, сообщил представитель пресс-службы городского Роспотребнадзора.

«Семь человек госпитализированы в клиническую больницу имени Боткина», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства. Он отметил, что всего к врачам обратились 12 сотрудников театра. Их состояние удовлетворительное.

«Ведется санитарное расследование. Причины формирования очага устанавливаются», – заявили в Роспотребнадзоре.