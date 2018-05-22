Пьяный инспектор ДПС устроил ДТП в Ялте, погибли женщина и ребенок

В Ялте старший инспектор ДПС ГИБДД, будучи в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями; в результате погибли женщина и ребенок, сообщает СК.

Инцидент, о котором сообщается во вторник, произошел накануне, 21 мая.

Старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, управлявший автомобилем Mercedes, в свободное от службы время, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем КIA.

В результате ДТП погибли женщина-водитель и ее ребенок, следует из сообщения на сайте СК по Крыму.

Пассажирка, находившаяся в автомобиле погибшей, получила серьезные травмы, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

После столкновения Mercedes инспектора продолжил движение и столкнулся с автомобилем «ВАЗ»; находившийся внутри ребенок получил легкие травмы.

В данный момент следователи разыскивают владельца регистратора, запечатлевшего ДТП, и других очевидцев событий, предшествовавших аварии.