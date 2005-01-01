Al Jazeera: Обострение отношений с США толкает Индию в объятия России

В то время как Индия сталкивается с «торговой войной» со стороны США и агрессивным подходом Дональда Трампа к индийскому партнеру – Ирану, происходит ее «притяжение» к России, подчеркнула Al Jazeera. Так, встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным произошла в тот момент, когда Индия встала на распутье между США и Россией.

Неформальная встреча двух лидеров преследовала, прежде всего, геополитические цели, отметила телекомпания Al Jazeera.

«Главной движущей силой этой встречи является геополитическая обстановка, сложившаяся сегодня», – заявил изданию руководитель совета по национальной безопасности Индии и бывший посол этой страны в России Пунди Шринивасан Рагхаван. «Цель в нынешних обстоятельствах – понять точку зрения друг друга, как мы будем взаимодействовать в ситуациях, представляющих общий интерес», – пояснил он.

«Притяжение» Нью-Дели к Москве происходит в то время, когда Индия сталкивается с торговой войной с США, которые настаивают на огромных тарифах на импорт. Кроме того, агрессивный подход администрации Трампа к Ирану также нарушает «тщательно разработанные планы» Дели в этой стране. В том числе речь идет об операциях, связанных со стратегическим портом, в который Индия обязалась вложить 500 млн долларов.

Напомним, ранее в понедельник Владимир Путин в ходе встречи с Нарендрой Моди заявил, что у двух стран очень хорошее взаимодействие на уровне военных ведомств и в целом высокий уровень стратегического партнерства. Кроме того, оба лидера обнялись при встрече, заменив, таким образом, традиционное рукопожатие.

«Россия – давний друг Индии. У нас общие исторические связи, и господин президент – мой личный друг и друг Индии», – подчеркнул на встрече Моди, напомнила Al Jazeera. «За последние четыре года мы с вами стояли бок о бок и в двустороннем формате, и на международной арене... Я очень рад, что так было», – добавил индийский премьер. Путин, в свою очередь, отметил важную роль, которую играют отношения двух стран для мировой стабильности. Кроме того, «в прошлом году наша торговля выросла на 17% с начала этого года», подчеркнул Путин.