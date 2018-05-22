Госдума предложила упросить процедуру внешних займов

Член бюджетного комитета Андрей Исаев внес в Госдуму законопроект, упрощающий процедуру государственных внешних заимствований, следует из базы данных парламента.

Целью законопроекта является оптимизация процесса финансирования дефицита федерального бюджета, а также для погашения государственных долговых обязательств России передает РИА «Новости».

Автор инициативы считает «излишней и избыточной» дополнительную процедуру ратификации международных договоров о внешних займах в зависимости от объема займа в случае включения займа в программу государственных внешних заимствований России.

Кроме того, устанавливается, что договоры о внешних займах с международными финансовыми организациями, членом которых является Россия, будут ратифицироваться, только если эти займы не включены в программу государственных внешних заимствований.

Из Бюджетного кодекса исключаются также положения, согласно которым в программе государственных внешних заимствований России должны отдельно предусматриваться все займы объемом свыше 10 миллионов долларов.