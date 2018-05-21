Назван возможный премьер Италии

Итальянское «Движение 5 звезд» предлагает президенту Италии назначить премьер-министром страны юриста Джузеппе Конте, заявил лидер политической силы Луиджи Ди Майо.

«Премьером политического правительства станет Джузеппе Конте», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что в «Движении» «горды этим выбором».

На прошлой неделе СМИ сообщили, что отмена антироссийских санкций является одним из пунктов программы вероятного коалиционного правительства Италии из «Движения «5 звезд» и «Лиги».

На тот момент переговоры между лидерами «Движения «5 звезд» и «Лиги» Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини вышли в финальную стадию, обсуждались кандидатуры премьер-министра и членов их вероятного будущего кабинета.

Напомним, Италия фактически осталась без правительства после парламентских выборов 4 марта, когда ни одна из политических сил не получила достаточное число мест в парламенте для того, чтобы считаться большинством. 32% голосов набрала партия «Движение», 37% - правоцентристская коалиция в лице партий «Лига», «Вперед, Италия» и «Братья Италии».

10 мая Сильвио Берлускони фактически разблокировал зашедший в тупик процесс формирования правительства Италии, дав согласие на переговоры между своим союзником по коалиции партией «Лига» и «Движением «5 звезд», которое принято также относить к числу «сторонников Путина».