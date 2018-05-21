В парламенте оценили идею разрешить ипотеку с 14 лет

Инициатива о разрешении выдавать россиянам ипотеку с 14 лет вряд ли может быть реализована, банки не станут выдавать кредиты без стабильного дохода, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Должен быть доход, который позволит рассчитаться с долгами. Это очень рискованное кредитование», – сказал он РИА «Новости».

По словам Аксакова, банки на такое кредитование просто не пойдут. По его словам, доход, который предполагается получать от сдачи недвижимости в аренду, является нестабильным, поэтому пока такая инициатива представляется нереализуемой на практике.

В свою очередь председатель профильного комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко предложил «аккуратно» рассмотреть эту инициативу. Мельниченко подчеркнул, что в любом случае этот кредит должен выдаваться под ответственность родителей подростка.

По мнению сенатора, ранняя ипотека, возможно, могла бы помочь решить вопрос с жильем для части россиян, однако на родителей получателей кредита ляжет большая ответственность и финансовая нагрузка.

«Наш комитет может рассмотреть эту инициативу, если возникнет такая необходимость, но делать это нужно очень внимательно», – подчеркнул глава комитета.

В понедельник депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Центральным банком разрешить выдачу ипотеки россиянам с 14 лет с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду.

Депутат заявил, что проблема обеспечения жильем молодых людей десятилетиями остается нерешенной. При этом депутат предложил ввести правила, согласно которым платежи по ипотеке шли бы вначале на погашение не процентов, а суммы основного долга за недвижимость, чтобы в случае неисполнения обязательств общий размер пени был меньше.

«Данный механизм позволит к 25-30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью», – отметил политик.

Власов подчеркнул, что существующие сейчас механизмы поддержки молодых семей «носят весьма ограниченный характер». Он также добавил, что готов войти в состав рабочей группы по разработке этой инициативы.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала об одной из амбициозных целей, обозначенных в недавнем «суперуказе» президента, заключающейся в существенном снижении кредитных ставок по ипотеке.