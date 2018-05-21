Берлускони счел Крым самой красивой частью России

Экс-премьер и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, вспомнил о красотах Крыма, выступая перед сторонниками.

«Я ехал на машине по Крыму вместе с Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями», – передает РИА «Новости» слова Берлускони.

Он отметил, что был поражен красотой парков и спросил об их истории. Путин ответил, что они появились семьдесят лет назад при Иосифе Сталине.

«Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России», – сказал Берлускони, не уточнив, о какой именно поездке идет речь.

Напомним, в 2015 году экс-премьер Италии Сильвио Берлускони прибыл в Крым с частным визитом, в ходе которого он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Путин и Берлускони возложили цветы к мемориалу памяти солдат Сардинского королевства, погибших в Крымской войне, и прогулялись по ялтинской набережной, после чего провели встречу с представителями итальянской диаспоры.

Позже Путин и бывший премьер Италии Сильвио Берлускони осмотрели Ханский дворец в Бахчисарае.