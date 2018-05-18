Опубликованы фото и видео затопленной Москвы

Пользователи соцсетей делятся видеороликами и фотографиями последствий ливня в российской столице.

Многие автомобилисты испытывают трудности с проездом из-за ливня, прошедшего в Москве в эту пятницу. Одни любуются грозой, другие пишут о трудностях, вызванных непогодой.

Известно, что гроза продлится до утра субботы, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«С работы только вплавь», – пишут москвичи.

Некоторые промокли во время прогулки:

Публикация от Прогулки по Железнодорожному (@zheleznodorozhnii) 18 Май 2018 в 7:29 PDT

Публикация от romiksub (@romiksub) 18 Май 2018 в 6:03 PDT

Публикация от svamikaraulov (@svami_shrikanth) 18 Май 2018 в 7:55 PDT

«Надеть белые штанишки и босоножки (впервые, т.к. решила, что наконец-то тепло именно сегодня) в ливень», – сообщила jenya_sukhorebraia.

Сообщается, что за сутки может выпасть до 30% месячной нормы осадков. На выходных ожидается понижение температуры до 17 градусов.