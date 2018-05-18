Сноуден сообщил об удаленных по приказу Кровавой Джины записях пыток в ЦРУ

Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что глава ЦРУ Джина Хаспел, известная как Кровавая Джина, отдала приказ уничтожить видеокассеты с записями пыток.

«Она (Хаспел) лично приказала уничтожить 92 видеокассеты с записями пыток, совершенных ЦРУ», – написал Сноуден в Twitter.

Сноуден отметил, что Хаспел участвовала в программе пыток, которая заключалась в избиении беременной женщины по животу, изнасиловании человека за отказ от еды, а также гибель закованного человека от переохлаждения.

Накануне кандидатура Джины Хаспел на пост директора ЦРУ была утверждена Сенатом США. Кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ предложил президент США Дональд Трамп. В ее адрес звучала критика относительно пыток подозреваемых.