Сенат США утвердил Кровавую Джину на посту главы ЦРУ

Кандидатура Джины Хаспел на пост директора ЦРУ утверждена Сенатом США, свидетельствуют результаты голосования.

За Хаспел проголосовало 54 из 100 сенаторов, 45 выступили против ее назначения. По состоянию здоровья не голосовал Джон Маккейн, передает ТАСС.