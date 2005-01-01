В Париже готовили теракт через Telegram

Французские спецслужбы на этой неделе предотвратили теракт в Париже, который готовился через мессенджер Telegram, сообщил глава МВД Франции Жерар Колон.

«На этой неделе в Париже был предотвращен теракт, который готовился двумя выходцами из Египта», – сообщил министр в Twitter.

В интервью BFMTV Колон сказал, что подозреваемые, которые в настоящее время задержаны, координировали свои действия с помощью мессенджера Telegram.

По его словам, они готовили атаку с использованием сильнодействующего яда рицина, а также рассматривали и вариант использования взрывчатки.

Напомним, 12 мая в Париже мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, в результате инцидента убиты два человека, включая нападавшего, несколько человек пострадали.

ФСБ России не раз заявляла, что террористы координируют действия через Telegram. В частности, в конце апреля сообщалось, что задержанные ФСБ участники «спящей ячейки» ИГ* получали указания из Сирии через этот мессенджер. Федеральная служба безопасности сообщала, что, в частности, Telegram применялся на всех стадиях подготовки теракта в Петербурге.