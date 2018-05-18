СК рассказал о попытке скрыть крушение Ми-2 на Ставрополье

Следователи обнаружили следы сокрытия факта крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, сообщили в СК.

«На месте крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия. Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В СК отметили, что в ходе осмотра криминалисты выкопали обгоревшие и еще теплые от пожара части вертолета.

«Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заявили в СК.

Напомним, вертолет Ми-2 упал днем 16 мая в нескольких километрах от населенного пункта Мирный. Вертолет проводил авиационно-химические работы. Пилот госпитализирован.