В Германии заявили о разрушении логической цепочки «только русские могли применить «Новичок»

Немецкие политики заявили о разрушении логической цепочки, что только русские могли применить «Новичок» в Солсбери, после выяснения того, что Германия также владела образцом этого вещества.

«Логическая цепочка о том, что только русские могли совершить подобное нападение с применением «Новичка», теперь в значительной степени разрушена», – заявил эксперт СДПГ по внутренней политике Буркхард Лишка в интервью газете Mitteldeutsche Zeitung.

В свою очередь зампредседателя фракции Левой партии в бундестаге Андре Хан заявил о развенчивании версии федерального правительства о безусловной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает Deutsche Welle.

«Уже одно это повергает в шок», – подчеркнул Хан.

Ситуацию также прокомментировал зампред фракции «зеленых» в бундестаге Константин фон Ноц: «Было бы хорошо, если бы заранее проинформировали о том, что западные спецслужбы располагают образцом и формулой «Новичка».

Однако он добавил, что версия о «русском следе» в деле Скрипалей остается наиболее убедительной.

Ранее сообщалось, что немецкая разведка получила образец нервно-паралитического вещества «Новичок» еще в начале 1990-х годов, и тогда же ФРГ выяснила его формулу.

До этого Лондон «последовательно и четко» утверждал, что якобы «только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив» для «нападения на Скрипалей» с помощью «Новичка». Новые данные опровергают эти заявления Британии.

Более того, до этого уже появились подтверждения, что «Новичок» производился в том числе в Чехии. Чешская контрразведка, однако, подчеркивает, что речь идет о веществе А-230, а «Новичком» называется А-234.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на Западе выступают с противоречивыми заявлениями по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери и о «Новичке».