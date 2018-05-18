Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара утром в пятницу, 18 мая, снижался на 4 копейки – до 62,15 рубля, евро рос на 10 копеек – до 73,41 рубля.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,3% – до 79,56 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».