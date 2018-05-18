Митинг в поддержку Вышинского и Одновол собрал сотни человек

Мы очень надеемся, что в Киеве используют здравый смысл во всех этих делах – и Лена и Кирилл вернутся домой, – сказал газете ВЗГЛЯД представитель движения «Волонтеры Победы» Юрий Чупахин, комментируя митинг в защиту арестованных на Украине Кирилла Вышинского и Елены Одновол.

В пятницу возле посольства Украины в Москве состоялся митинг в поддержку главреда агентства РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и активистки крымского отделения движения «Волонтеры победы» Елены Одновол, на который собралось более 300 человек.

«Организаторами митинга были не мы, но движение решило присоединиться к мероприятию. Задержание Вышинского – это не единственный случай произвола со стороны органов безопасности Украины. 23 апреля на границе с Украиной была задержана наша координатор «Волонтеров победы» в Крыму Елена Одновол. Мы сегодня присоединились к коллегам, чтобы в очередной раз напомнить украинским властям о необходимости соблюдать гражданские права человека», – рассказал представитель движения Юрий Чупахин.

Митинг прошел «в молчаливом формате с демонстрацией хештега #ЦеЕвропа против ареста Вышинского. Акция была согласована с властями столицы. В ней участвовал гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, коллеги Вышинского из различных российских СМИ.

По словам Чупахина, реакции со стороны посольства не последовало, но его сотрудники явно следили за происходящим, так как одно из окон в здании было открыто. Впрочем, он уверен, что посольские работники опасаются сделать это.

«Выход кого-то из сотрудников посольства был бы тут же приравнен к госизмене. Поэтому активной реакции не было, но мы уверены, что они видели нас», – рассказал Чупахин.

По мнению добровольцев, Одновол не случайно была задержана в преддверии Дня Победы: в Крыму она занималась помощью ветеранам Великой Отечественной войны, была организатором волонтерского сопровождения «Бессмертного полка», акции «Георгиевская лента» и других патриотических мероприятий исторической направленности.

Напомним, украинские власти подозревают Вышинского и Одновол в государственной измене. Накануне суд в Херсоне на два месяца арестовал Вышинского, как и ранее Одновол. «Волонтеры Победы» уже отправили письма в МИД, СПЧ и уполномоченному по правам человека в РФ, которые, в свою очередь, призвали украинскую сторону и коллег из Совета Европы разобраться в ситуации и освободить девушку. Как напомнил Чупахин, рассмотрение дело Одновол назначено в суде на 21 июня.

«Мы очень надеемся, что власти в Киеве найдут здравый смысл во всех этих делах. И Лена и Кирилл вернутся домой. У нас до сих пор нет связи с Леной. Мы только из СМИ узнали, что она беременна. Мы надеемся, что международные организации чем-то смогут помочь», –надеется Юрий Чупахин.