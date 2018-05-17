Отчет ОЗХО о химатаке в Идлибе вызвал недоумение у Минобороны

Обнародованный 15 мая отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с выводами экспертов о химатаке 4 февраля в Серакибе сирийской провинции Идлиб вызывает глубокое недоумение, заявили в Минобороны России.

«Опубликованный 15 мая отчет ОЗХО с выводами экспертов Миссии по установлению фактов о якобы имевшей место 4 февраля «химической атаке» в населенном пункте Саракиб провинции Идлиб вызывает глубокое недоумение», – цитирует сообщение военного ведомства РИА «Новости».

Как отметили в Минобороны, в тексте отчета ОЗХО выясняется, что «эксперты не могли и не были на предполагаемом месте возможной химатаки, так как Идлиб находится под полным контролем террористических группировок».

Также, как отмечается в сообщении, из отчета следует, что «все имеющиеся в ОЗХО доказательства представляют собой фотоснимки каких-то баллонов, сообщения мессенджера Whatsapp и переданные анонимными «активистами» «пробы» грунта с места «химатаки».

«Самое главное – в отчете ясно прописано, что вся информация о якобы химатаке получена дистанционно от «неправительственных организаций», и прежде всего, от печально известных «Белых касок» (White Helmets)», – говорится в сообщении министерства.

В Минобороны также выразили мнение, что «каких-либо убедительных доказательств причастности Дамаска к «химатаке» в сирийской Думе, послужившей поводом для ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии, у ОЗХО попросту нет».

Накануне ОЗХО сообщила, что в атаке по сирийскому городу Серакиб, по всей вероятности, был использован хлор.

Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью греческой газете «Катимерини» заявил, что у его страны нет химического оружия, а обвинения в его применении начались после победы сирийской армии.