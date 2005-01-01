ОЗХО назвала вероятно примененное при атаке в Идлибе вещество

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что в атаке по сирийскому городу Серакиб на территории Идлиба 4 февраля 2018 года, по всей вероятности, был использован хлор.

Как отмечается в заявлении ОЗХО, хлор распылили из баллонов в результате механического воздействия. Такой вывод эксперты сделали, в частности, после обнаружения двух баллонов из-под хлора и на основе проб и показаний свидетелей, передает РИА «Новости».

Тем временем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что доклад миссии ОЗХО по инциденту с якобы имевшей место химической атакой в сирийской Думе будет обнародован в конце мая.



По ее словам, специалисты миссии ОЗХО несколько раз приезжали в город Дума и собрали пробы на наличие отравляющих веществ, а также опросили свидетелей и провели ряд других специальных мероприятий.



«Пробы и другие вещественные доказательства были доставлены в Гаагу для лабораторных исследований, которые займут две-три недели. Об окончательных итогах работы миссии в городе Дума можно будет делать выводы не ранее конца мая, когда будет обнародован доклад миссии», – сказала Захарова.

Напомним, 4 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе, где в начале апреля якобы произошла химическая атака.

Ранее эксперты ОЗХО посетили одно из мест «химатаки» в сирийской Думе для сбора образцов.