Пугачева дала первый за несколько лет концерт и станцевала с поклонником

Петербургский бизнесмен Алексей Безобразов рассказал о танце с известной певицей Аллой Пугачевой, которая пригласила его на сцену во время своего редкого концерта.

В Петербурге Пугачева выступала на международном юридическом форуме, концерт был закрытый, сообщает «Комсомольская правда». Безобразова на мероприятие пригласили друзья, он занял место в первом ряду.

Певица находилась в хорошем расположении духа, пела только классические хиты, шутила и общалась с залом. В ходе исполнения песни «Пригласите даму танцевать» она неожиданно поманила к себе на сцену бизнесмена.

«Даже не знаю, почему Алла Борисовна выбрала именно меня. Наверное, я активней всех подпевал и пританцовывал. Когда я встал, мои друзья закричали «Ура» и стали еще громче хлопать. На сцене я опустился на одно колено и поцеловал Пугачевой руку. Ну, а потом пригласил на танец», – рассказал Безобразов.

По его словам, Пугачева также дала возможность бизнесмену спеть. «Алла Борисовна протянула мне микрофон. Куда деваться. Я взял себя в руки, собрался и запел», – сообщил он.

Ранее юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях ролик, в котором показал подписчикам роскошный замок в деревне Грязь, где он живет со своей женой Пугачевой.