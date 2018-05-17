Россия сравняла счет во втором периоде четвертьфинала ЧМ с Канадой

Сборная России в четверг проводит матч 1/4 чемпионата мира по хоккею со сборной Канады, после второго периода счет 2:2.

В начале второго периода канадцы повели со счетом 2:0 после шайбы в большинстве Райана Нюджента-Хопкинса (Макдэвид, Парайко) на 12-й минуте, следует из трансляции Первого канала.

Однако на 13-й минуте у россиян забил Илья Михеев (Анисимов, Зайцев).

Уже на 18-й минуте счет в матче сравнял Александр Барабанов (Дадонов).

В первом периоде на 5-й минуте встречи шайбу в ворота россиян забил защитник Колтон Парайко (Макдевид, Эберле), реализовав большинство. В составе сборной России произошло два удаления.