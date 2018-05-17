Россия проиграла Канаде первый период четвертьфинала ЧМ

Сборная России в четверг проводит матч 1/4 чемпионата мира по хоккею со сборной Канады, после первого периода счет 1:0 в пользу канадцев.

На 5-й минуте встречи шайбу в ворота россиян забил защитник Колтон Парайко (Макдевид, Эберле), реализовав большинство. В составе сборной России произошло два удаления, следует из трансляции Первого канала.

Во вторник сборная России по хоккею заняла второе место в своей группе на чемпионате мира в Дании, уступив сборной Швеции со счетом 1:3. Таким образом, россияне попали на канадцев, которые заняли третьей место в своей группе.