Варшава осудила строительство Крымского моста

Министерство иностранных дел Польши осудило строительство Крымского моста после его открытия.

«Строительство Российской Федерацией так называемого Крымского моста без согласия украинской стороны и вопреки позиции Генеральной Ассамблеи ООН – это очередное грубое нарушение принципов международного права», – передает RT.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей.

Поток транспорта по Крымскому мосту в первый день после его открытия превысил 20 тыс. автомобилей и мотоциклов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.