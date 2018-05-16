Блогеры раскритиковали «идеального мужа» Собчак

Подписчики журналистки Ксении Собчак раскритиковали внешность ее мужа – Максима Виторгана.

«Так выглядит мой идеальный завтрак в идеальном отеле с идеальным мужчиной!», – написала Ксения Собчак, опубликовав в Instagram фотографию Максима Виторгана в гостиничном номере на фоне яичницы, фруктов и апельсинового сока.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 16 Май 2018 в 8:47 PDT

Снимок произвел на подписчиц негативное впечатление. По мнению многих из них, Виторган находится не в лучше форме:

«Я бы постыдилась выставлять фото своего мужчины в таком виде. Жирный, мамон висит, лицо перекошено, с бодуна, наверное. Позорище», – считает katerinacosmos.

«Про идеального мужчину – я не пойму, почему в России и постсоветском пространстве женщины должны выглядеть на все 5, а мужик – если с пузиком, с потрепанным лицом, то все ок. В какой отель не заедешь или магазин не зайдешь (я про выше среднего), если русские – то жена подкачанная, и мужик рядом с пузом (обязательный атрибут) и помятым лицом (не знаю, стресс это или влияние алкоголя) !? – задается вопросом mia_aki

«Чему завидовать? Булкам и яичнице? В российской деревне вам такую яичницу сделают с огурчиками с грядки и помидорами, да еще окрошки с салом, Ксюша такого не ела никогда. Мне обидно, что кичатся своим богатством, хотят показать, что они выше своих сограждан, а из себя ничего не представляют. Была бы она детским врачом, многодетной мамой или инженером крупного завода, а этим она показывает, что кто- то успел хапнуть а кто-то нет, но все в недавнем прошлом – голытьба», – считает kalashnikov1136.

Ранее Собчак призналась в побочном эффекте от участия в агитации.