Собчак призналась в побочном эффекте от участия в агитации

Телеведущая, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак призналась, что «сильно поправилась» во время агитационной кампании.

Она опубликовала в своем Instagram диалог с мужем, актером Максимом Виторганом.

«Любимый, мне кажется, за последние полгода я сильно поправилась на всех этих агитациях-конференциях!» – признается Собчак.

«Дорогая, не переживай, это ты просто набрала «политический вес»! Еще пять кг – и станешь тяжеловесом!» – ответил ей Виторган.

Напомним, Собчак участвовала в президентской кампании, однако смогла набрать на выборах всего лишь 1,6% голосов.