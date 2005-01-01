Посольство России ответило на призыв взорвать Крымский мост

Свобода слова не может служить оправданием призыва к терроризму и убийству людей, заявило посольство России в США, комментируя призыв Тома Рогана в Washington Examiner взорвать Крымский мост.

Посольство заявило в Facebook, что расценивает данный призыв как «отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента», которая стремится к «разжиганию ненависти и вражды между Украиной и Россией».

Посольство подчеркнуло, что такие публикации выходят за рамки журналистской этики. Москва ждет объяснений, соответствует ли статья Рогана редакционной политике Washington Examiner.

Российская сторона подчеркивает, что законы России «предусматривают возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности».