Новая иллюзия разделила интернет на два лагеря

Пользователи соцсетей активно обсуждают новую акустическую иллюзию. В короткой аудиозаписи одни слышат слово «Йенни», другие – «Лорел».

В Сети появилась новая акустическая иллюзия, вызвавшая бурный спор среди интернет-пользователей.

В коротком аудиоролике одни слышат одно слово по-разному. Для одних оно звучит как «Йенни», другие слышат слово – «Лорел».

Одной из первых пост опубликовала видеоблогер Хлоя Фельдман в Twitter.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 мая 2018 г.

В нем она предлагает пользователю понять, какое слово он слышит в звуковой дорожке: «Йенни» или «Лорел». В ответ она получила 19 тыс. комментариев, мнение пользователей разделились, но, судя по ответам, большинство людей слышат первое слово.

По одной из версий, разница восприятия двух слов кроется в возрасте. Чем слушатель моложе, тем чаще слышит «Йенни», а чем старше – «Лорел», пишет Select All. Это может быть связано с тем, что с возрастом люди утрачивают способность слышать часть звуковых частот.

Напомним, ранее в Сети возник спор вокруг оптической иллюзии: на опубликованном фото платья одни видели его в бело-золотом оттенке, другие – в сине-черном.