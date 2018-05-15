Катар отменил эмбарго на российскую птицу

Катар принял решение возобновить импорт птицеводческой продукции из России, приостановленный на фоне вспышек птичьего гриппа, сообщает Россельхознадзор по итогам двусторонних переговоров в Дохе.

Как отмечается на сайте ведомства, по итогам переговоров власти Катара приняли «решение об отмене запрета на импорт российской птицеводческой продукции».

«В ходе переговоров катарская сторона также озвучила заинтересованность в поставках с территории Российской Федерации инкубационного яйца и суточных цыплят (ветеринарный сертификат на такую продукцию был согласован ранее). Россельхознадзор в рабочем порядке направил список российских производителей данных видов продукции», – отмечается в пресс-релизе.

Кроме этого представители Катара «высказали заинтересованность в импорте из России мелкого рогатого скота».

Напомним, в марте 2017 года госпродпотребслужба Украины сообщала, что временные ограничения на ввоз птицы и продуктов птицеводства в связи с высокопатогенным гриппом птицы (ВПГП) ввели Гонконг, Йемен, ЕС, Ирак, Иордания, Катар, КНР, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Тогда же вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Подмосковье.