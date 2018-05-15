Разработчик назвал сроки создания первого российского промышленного 3D-принтера

Полностью отечественный промышленный 3D-принтер создадут в России к осени, сообщил гендиректор Обуховского завода (входит в концерн «Алмаз-Антей») Михаил Подвязников.

«У нас есть центр аддитивных технологий. Я думаю, мы где-нибудь к осени создадим свой первый отечественный на 100% 3D-принтер», – цитирует ТАСС Подвязникова.

По его словам, на предприятии организован НИИ материаловедения для нужд концерна, приходят специалисты-химики.



По словам Подвязникова, Обуховский завод – производитель зенитных ракетных систем С-400 загружен заказами на 100% на ближайшие годы.

«Завод загружен заказами на 100% до 2025 года. Завод может наращивать выпуск продукции в зависимости от государственных заказов и экспортных контрактов», – заявил он.

Обуховский завод выпускает комплексы противовоздушной обороны С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф».

Напомним, в январе 2018 года Россия приступила к поставкам Пекину зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в рамках контракта 2014 года, первый полковой комплект был отправлен заказчику.

Ранее США перешли к прямым угрозам в адрес Турции в связи с покупкой российских комплексов С-400. Вашингтон угрожает Анкаре экономическими санкциями в случае окончательного одобрения этой сделки. Москва рассматривает такую позицию Вашингтона по поставкам российских С-400 Турции как шантаж.