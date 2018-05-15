Кремль не согласился с обвинениями Кадырова в адрес СПЧ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Совета по правам человека, заявив, что к разным точкам зрения надо относиться толерантно.

Ранее Кадыров в связи с делом руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева негативно отозвался об СПЧ.



«Наверное, нельзя согласиться с такими обвинениями – все-таки (СПЧ) достаточно представительный орган. Вы знаете, что он состоит из многих весьма авторитетных наших сограждан, весьма влиятельных... И поэтому нужно толерантно относиться к разным точкам зрения, которые высказываются этим органом», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

